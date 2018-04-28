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إصابة شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية

مقديشو- د ب أ
نشر فى : السبت 28 أبريل 2018 - 12:58 م | آخر تحديث : السبت 28 أبريل 2018 - 12:58 م

ذكر تقرير إخباري، أن شخصين على الأقل قد أُصيبا في انفجار سيارة مفخخة، في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح السبت.

ووقع الانفجار، حسب شهود العيان، بالقرب من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في حي وابري بالعاصمة؛ ما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب إذاعة «شبيلي».

ووقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش سيارة مشبوهة ترددت تقارير أنها تابعة لموظف حكومي لم يتم الإعلان عن هويته حتى الآن.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث في تفجيرات من هذا القبيل في المدينة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وغالبا ما تنفذ حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات مشابهة في مقديشو تستهدف المكاتب الحكومية والثكنات العسكرية والفنادق الشعبية التي يتردد عليها أعضاء البرلمان والمسؤولون الصوماليون.


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