الزمالك يصرف مكافأت القمة يوم الخميس

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كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك بأنه سوف يتم صرف مكافأة الفوز على الأهلي بالقمة 116 ببطولة الدوري يوم الخميس المقبل .

ووعد رئيس الزمالك لاعبي الفريق بحصولهم على رحلة عمرة وتأشيرتين للحج في حالة التتويج ببطولة كأس مصر هذا الموسم.

وعقد مرتضى جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم السبت استعدادا لمواجهة الانتاج الحربي الاربعاء المقبل بدور الـ 8 لبطولة كأس مصر .

وأشاد منصور بالروح القتالية للاعبي الفريق وإصراراهم على تحقيق الفوز على الأهلي وتقديم مباراة جيدة على مدار شوطى اللقاء .

ووجه شكره للجهاز الفنى بفيادة خالد جلال على ادارة القمة 116 بشكل جيد وتحمل المسئولية فى وقت صعب للغاية، مشيرا بانه نجح فى المهمة .

وطلب رئيس الزمالك من لاعبي الزمالك والجهاز الفنى للفريق خوض مباراة بطولة الكأس بنفس الروح القتالية والاصرار من أجل التتويج بالبطولة .