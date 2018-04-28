ركين سعد زوجة ابن «الفخراني» في «بالحجم العائلي» خلال رمضان

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تواصل الفنانة الأردنية ركين سعد تصوير دورها في مسلسل «بالحجم العائلي» والذي تلعب فيه دور أميرة زوجة ابن يحيى الفخراني وهي أم ولديها ولد.

ركين عبرت عن سعادتها وفخرها بالعمل مع النجوم الكبار يحيى الفخراني وميرفت أمين وقالت إنها تعتبر التمثيل أمامهم لهو خطوة مهمة في مسيرتها الفنية.

وهي في الوقت نفسه سعيدة أيضا بالعمل مع المخرجة الكبيرة هالة خليل والسيناريست محمد رجاء وشركة الانتاج سكوير ميديا.

المسلسل تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل وإنتاج مني قطب وإبراهيم حمودة.

وتعتبر ركين المسلسل مختلفا وجديدا بالنسبة لها ومختلف كثيرا عن دور مليكة الذي لعبته العام الماضي في مسلسل "واحة الغروب".

وستستكمل ركين تصوير فيلمها الجديد "يونس" مع النجم أحمد عز بعد انتهاء شهر رمضان.

ركين قدمت العديد من الأعمال في الدراما الأردنية والسورية قبل مجيئها للقاهرة، منها فيلم "3000 ليلة" للمخرجة مي المصري، وفيلم المختارون للمخرج علي مصطفى وفيلم "الشق" للأخوين رجيف وآلان دساني ومسلسل "سمر قند" للمخرج إياد الخزوز، ومسلسل "طوق الأسفلت" للمخرج محمد حشكي.