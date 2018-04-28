شيّع مئات الفلسطينيين في غزة، اليوم السبت، جثمان الطفل عزام عويضة، البالغ من العمر 14 عامًا، والذي استشهد متأثرًا بجراحه، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته، أمس الجمعة، في مسيرة العودة الكبرى، وذلك حسب ما عرضته فضائية «أون لايف».

وشارك آلاف الفلسطينيين، أمس الجمعة، في مسيرة العودة الكبرى، التي حملت اسم «جمعة الشباب الثائر».

وتعاملت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع هذه المسيرة بالرصاص الحي، وهو ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة المئات، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.