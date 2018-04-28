وزيرا دفاع أمريكا وكوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا جهود نزع السلاح النووي لبيونج يانج

أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي سونج يون مو اتصالا هاتفيا، تناول الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، في الوقت الذي يتم فيه تحقيق الهدف المشترك في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال بيان للبنتاجون إن وزيري الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي تحدثا هاتفيا اليوم السبت حول نتائج القمة التي عقدت بين رئيسي الكوريتين.

وأضاف البيان إن "الوزير ماتيس والوزير سونج أعربا عن الالتزام بالحل الدبلوماسي الذي يحقق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه"، وأشار البيان إلى أن هذا الهدف ورد في العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.

وأكد ماتيس مجددا خلال الاتصال الهاتفي التزام الولايات المتحدة "البالغ" بالدفاع عن كوريا الجنوبية "باستخدام جميع أشكال القدرات الأمريكية الكاملة".