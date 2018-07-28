«صقر» يفتتح طريق مجمع الكليات بطنطا ويتفقد الأعمال الجارية بكورنيش الاستاد

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم السبت، الطريق المؤدي إلى مجمع الكليات أمام موقف سبرباي، بعد أن تم توسعته بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

وخلال الافتتاح، وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بزيادة عدد الأعمدة على جانبي الطريق، كما تفقد «صقر» أعمال تطوير الكورنيش خلف استاد طنطا الرياضي بطول 1500 متر، وبتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، وبمشاركة محافظة الغربية والجهود الذاتية لأهالي المنطقة وشركة إعمار الدلتا.

حيث تم الانتهاء من تدبيش الجسر بالكامل ووضع الأعمدة والبنية التحتية للرصف وجاري الانتهاء من أعمال الرصف والتجميل بالمنطقة.

وخلال التفقد، وجه محافظ الغربية وكيل مديرية الطرق بالغربية بتقسيم العمل إلى مرحتين، كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا بتقليم وتجميل كافة الأشجار بالمنطقة، وتجهيز قطعة أرض فضاء على الكورنيش لاستغلالها كجراج للسيارات.

كما أشار محافظ الغربية إلى، أن العمل لا يقتصر على تطوير كورنيش الاستاد، ولكن العمل جار في توسعة وتطوير شارع الجلاء بطنطا، كما أنه يتم حاليًا وضع مخطط لتجميل الكورنيش من الطريق الزراعي إلى كوبري فاروق، كما أنه سيتم عمل محلات في جميع اتجاهات سور استاد طنطا الرياضي مزودة بجراجات تحت الأرض؛ للقضاء على تكدس السيارت بالطرق.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من وضع خطة متكامة لإعادة رصف وتأهيل كافة شوراع مركز ومدينة طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق بالشوارع.

رافق المحافظ المهندس فتحي عبدالغني السكرتير العام للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا، والمهندسة طمادر مدير مديرية الطرق بالغربية، والأستاذ محمد متولي رئيس حي أول طنطا.