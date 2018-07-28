شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على مصانع المنتجات الغذائية، والمخابز بمديني الزقازيق والعاشر من رمضان؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

وأشار بيان صادر عن مديرية التموين إلى، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة داخل مصنع مواد غذائية بالعاشر من رمضان، حيث تم التحفظ على 250 كرتونة «لوليتا» أطفال، و300 كيلو بسكويت، و26 كيلوجرام من مادة «سبير نام» المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية، وكذلك 40 كيلوجرام ملح ليمون، جميعها مجهولة المصدر.

وتم ضبط مصنع لإنتاج عبوات البلاستك الخاصة بالمواد الغذائية، والذي تبين استخدامه مستلزمات إنتاج من كسر البلاستك المُعاد تدويره، حيث تم التحفظ على 250 كيلو كسر بلاستك مُستعمل، بالإضافة إلى 3240 زجاجة من الإنتاج، فيما تم ضبط 5 «جراكن» زيت طعام مطموس تاريخ الإنتاج، داخل مصنع آخر بالمنطقة، فيما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج زجاجات البلاستك وزمزميات مياه الأطفال؛ لإدارته المصنع بدون تراخيص، حيث تم التحفظ على 64 «زمزمية»، و100 زجاجة زيت طعام.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط 180 كيلو بودرة ألوان «البولي أسترو إيبوكسي» منتهية الصلاحية، داخل مخزن دهانات بالزقازيق، فيما تم ضبط صاحب مخبز بلدي؛ لتجميع 9 شكائر دقيق بلدي مُدعم، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط آخر لتجميعه 17 شيكارة دقيق مُدعم.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.