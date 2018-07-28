تشييع جثمان النقيب رامي عبد المنعم شهيد سيناء بمسقط رأسه في الدقهلية

شيع الآلاف من أبناء قرية كفر الشراقوة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة لها، جثمان الشهيد النقيب رامي عبد المنعم إبراهيم، الذي استشهد أثناء عمله بسيناء.

خرجت الجنازة من مسجد النصر بالقرية مسقط رأس الشهيد، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، واللواء عبد الرؤوف محمد مساعد مدير أمن الدقهلية للجنوب، والعميد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري بالدقهلية، بجانب زملاء وأصدقاء الشهيد وقيادات بالجيش.

وتم لف الجثمان بعلم مصر وتشييعه في جنازة عسكرية وشعبية كبيرة، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وقال أقارب الشهيد، إنه متزوج منذ عام وأنجب الطفل قاسم البالغ من العمر 4 أشهر، وهو كان بارا بأسرته، وحسن الخلق والسيرة، موضحين أنه استشهد برصاصة قناص أثناء تأدية واجبه الوطني في خدمة الوطن وحماية أراضيه، مطالبين بتغيير اسم مدرسة القرية من كفر الشراقوة للتعليم الأساسي إلى مدرسة الشهيد رامي عبد المنعم؛ تخليدا لذكراه.