السبت 28 يوليو 2018 11:25 م القاهرة القاهرة 27.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين صاحبي جدارية عهد التميمي

رام الله - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 يوليو 2018 - 10:33 م | آخر تحديث : السبت 28 يوليو 2018 - 10:33 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رسامين إيطاليين رسما جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأوضح المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة أن قوات الاحتلال اعتقلت الرسامين الإيطاليين أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على كافة المعدات واللوازم الخاصة، إضافة إلى اعتقال الناشط مصطفى الأعرج.

وأشار إلى أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصا لرسم صورة التميمي تكريما لها في يوم إطلاق سراحها الذي سيصادف يوم غد، لافتا الى أنهما تعرضا سابقا إلى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك