فيتيل يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأخيرة لسباق فورمولا-1 المجري

سجل الألماني سيبستيان فيتيل ،سائق فريق فيراري، أسرع زمن اليوم السبت، في التجربة الحرة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وحقق فيتيل ، الذي سجل اسرع زمن في التجربة الثانية أيضا أمس الجمعة ، رقما قياسيا بمضمار هنجارورينج حيث قطع لفة في دقيقة واحدة و170ر16 ثانية.

وأبدى فيتيل إصرارا وحماسا على نفض غبار كبوته المتمثلة في الاصطدام خلال سباق فورمولا-1 الألماني يوم الأحد الماضي ، والذي سمح لغريمه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بالفوز وانتزاع صدارة الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم.

وتعرضت كل من سيارتي هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس لانزلاقة على أرض المضمار ، لكن بوتاس سجل ثاني أسرع زمن وجاء هاميلتون في المركز الرابع بينما كان المركز الثالث من نصيب الفنلندي كيمي رايكونن.

أما الاسترالي دانييل ريتشاردو ، الذي تصدر التجربة الأولى أمس الجمعة ، فقد سجل خامس أسرع زمن.

وتقام التجارب الرسمية في وقت لاحق اليوم لتحديد مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد ، الذي تليه فترة أجازة لأربعة أسابيع.