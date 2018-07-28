السبت 28 يوليو 2018 2:07 م القاهرة القاهرة 35.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

فيتيل يسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأخيرة لسباق فورمولا-1 المجري

د ب أ
نشر فى : السبت 28 يوليو 2018 - 1:52 م | آخر تحديث : السبت 28 يوليو 2018 - 1:52 م

سجل الألماني سيبستيان فيتيل ،سائق فريق فيراري، أسرع زمن اليوم السبت، في التجربة الحرة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى المجري المقرر غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وحقق فيتيل ، الذي سجل اسرع زمن في التجربة الثانية أيضا أمس الجمعة ، رقما قياسيا بمضمار هنجارورينج حيث قطع لفة في دقيقة واحدة و170ر16 ثانية.

وأبدى فيتيل إصرارا وحماسا على نفض غبار كبوته المتمثلة في الاصطدام خلال سباق فورمولا-1 الألماني يوم الأحد الماضي ، والذي سمح لغريمه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بالفوز وانتزاع صدارة الترتيب العام للسائقين في بطولة العالم.

وتعرضت كل من سيارتي هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس لانزلاقة على أرض المضمار ، لكن بوتاس سجل ثاني أسرع زمن وجاء هاميلتون في المركز الرابع بينما كان المركز الثالث من نصيب الفنلندي كيمي رايكونن.

أما الاسترالي دانييل ريتشاردو ، الذي تصدر التجربة الأولى أمس الجمعة ، فقد سجل خامس أسرع زمن.

وتقام التجارب الرسمية في وقت لاحق اليوم لتحديد مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد ، الذي تليه فترة أجازة لأربعة أسابيع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك