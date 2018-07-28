3 نقاط فقط تكفي الأهلي للعبور لربع نهائي أفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز مثير على حساب «تاونشيب» البوتسواني بهدف دون رد سجله ساليف كوليبالي في الدقيقة 81 من زمن المباراة.

والتقى الأهلي مع تاونشيب البتسواني مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

الفوز الذي حققه الأهلي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 10 نقاط، ليصبح التأهل إلى دور ربع النهائي قاب قوسين أو أدنى للأهلي، حيث يكفيه تحقيق الفوز في مباراة واحدة من الجولتين الخامسة والسادسة أمام الترجي التونسي في تونس، وكمبالا ستي الأوغندي في برج العرب على الترتيب، والوصول للنقطة 10 ؛ لتأمين الوصافة وحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة أيا كانت نتائج باقي الفرق.

وأقصى ما يمكن لأصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى الوصول إليه هو النقطة التاسعة.

ويمتلك الأهلي حظوظه الكاملة في المنافسة على صدارة المجموعة بتحقيق الفوز على الترجي التونسي في الجولة الخامسة، ثم الفوز على كمبالا ستي في الجولة السادسة والأخيرة والوصول للنقطة الـ13 وهو أقصى رصيد يمكن للترجي بلوغه في حال خسارته من الأهلي بأفضلية للأهلي في المواجهات المباشرة.