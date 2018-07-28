نائب عربي بـ«الكنيست» يعلن استقالته على الهواء احتجاجا على قانون «يهودية الدولة»

أعلن النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي زهير بهلول، اليوم السبت، اعتزامه الاستقالة من البرلمان احتجاجا على المصادقة على قانون الدولة القومية اليهودية، مشيرا إلى أن القانون يمثل تمييزا رسميا ضد الأقلية العربية في إسرائيل.

وقال بهلول، في مقابلة متلفزة مع شبكة "حداشوت" الإخبارية اليوم السبت: "حينما تنتهي عطلة الكنيست ستدخل استقالتي حيز التنفيذ، أعدكم ألا أجلس في هذا الكنيست مجددا"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت استقالته تعد خطوة عنيفة، قال المعلق الرياضي السابق بهلول إن "العمل العنيف كان تشريع قانون الدولة القومية الذي يجعل العرب رسميا ودستوريا خارج نطاقات المساواة في إسرائيل".

وكان الكنيست قد أقر، في وقت مبكر من هذا الشهر، قانون "الدولة القومية"، والذي أثار غضبا وانتقادات واسعة داخل وخارج إسرائيل، حيث يصف الأخيرة بأنها دولة يهودية بشكل أساسي.

ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حقا فريدا بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية لإسرائيل، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية هناك.