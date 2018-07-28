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«الدفاع الروسية»: عودة 265 لاجئا إلى سوريا أمس

موسكو- أ ش أ
نشر فى : السبت 28 يوليو 2018 - 12:25 م | آخر تحديث : السبت 28 يوليو 2018 - 12:25 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن 265 لاجئا قد عادوا إلى أراضي الجمهورية العربية السورية على مدار اليوم الماضي.

وذكر مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه: "عاد في اليوم الماضي إلى الأراضي السورية 265 لاجئا من بينهم 75 سيدة و131 طفلا".

ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا يومي 30 و31 يوليو الجاري وعلى خلاف المفاوضات السابقة التي عقدت في أستانا من المقرر أن تعقد هذه الجولة العاشرة على التوالي في سوتشي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو الماضي، إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.


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