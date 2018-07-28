الاحتلال الإسرائيلي يصادر عشرات الكيلو مترات لأغراض عسكرية

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، 68 كيلو متر مربع من أراضي المواطنين في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار -في تصريح اليوم- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات للمواطنين بمصادرة 68.186 دونما تقع في منطقة الرأس الأحمر، لأغراض عسكرية مستعجلة، كما جاء في نص القرار.

وأضاف «بشارات»، أن 38 عائلة فلسطينية تمتلك هذه الأراضي وأن ما يقارب 200 مواطن يقطنون على هذه الأراضي أصبحوا في العراء، محذرا من خطورة مطالبة الاحتلال للمواطنين بالتوجه لما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية والحصول على تعويضات جراء مصادرة تلك الأراضي.