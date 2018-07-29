تعرضت ولاية تكساس الأمريكية، مساء اليوم السبت، لحادث إطلاق نار في أحد مراكزها التجارية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.