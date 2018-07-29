الأحد 29 يوليو 2018 12:21 ص القاهرة القاهرة 27.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

عاجل.. إطلاق نار في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 28 يوليو 2018 - 9:06 م | آخر تحديث : السبت 28 يوليو 2018 - 9:18 م

تعرضت ولاية تكساس الأمريكية، مساء اليوم السبت، لحادث إطلاق نار في أحد مراكزها التجارية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك