ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان إلى 88 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في أثينا، اليوم السبت، إلى 88 قتيلا بعد أن لقيت سيدة "42 سنة" مصرعها؛ إثر تعرضها لحروق شديدة على خلفية الحرائق الفتاكة التي اندلعت في مدينة ماتي اليونانية.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات اليونانية تعرفت الليلة الماضية على جثث الطفلتين التوأمتين وأجدادهما الذين فقدوا بعد حرائق الغابات، مشيرة إلى العثور على جثثهم بين مجموعة من الضحايا الذين عثرت عليهم طواقم الطوارىء اليونانية يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الصحيفة إنه بعد مرور خمسة أيام من الحريق القاتل ما زال الغموض يحوم حول عدد المفقودين.

يُذكر أن رئيس الوزراء اليوناني ​أليكسيس تسيبراس،​ أعلن أمس تحمله المسؤولية عن ​حرائق الغابات​ التي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصا.

وقال "تسيبراس"، في اجتماع طارىء للحكومة اليونانية، الجمعة: "لا أعرف على وجه التحديد إن كانت السلطات قد قامت بكل الأمور بشكل صحيح فيما يتعلق بمواجهة الكارثة، إنني دعوتكم هنا لأتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه المأساة أمام الشعب اليوناني".