طارق شوقي: موقف اللغة العربية حاليا لا يرضينا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تدريس اللغة الإنجليزية بدء من مرحلة kg1 بشكل إجباري في المنظومة الجديدة، متابعًا: «نعمل على تعليم الأطفال اللغات المختلفة، ونتمسك بترسيخ اللغة العربية لتكون اللغة الأولى للطلاب».

وأضاف «شوقي» خلال جلسة «استراتيجية تطوير التعليم» بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، مساء السبت، «موقف اللغة العربية سيئ للغاية، صعب أطالب الطلاب بمعرفة التاريخ أو الدين بدون إتقان اللغة العربية»، مشيرًا إلى إضافة لغة أجنبية ثانية للطلاب بشكل إجباري بدء من الصف الأول الإعدادي في المنظومة الجديدة.

وطالب أولياء الأمور بضرورة ترسيخ اللغة العربية داخل الطلاب، معقبًا: «الوجاهة الاجتماعية أن الأولاد في مدارس لغات لا علاقة له بعدم معرفتهم للغة العربية اللغة الأولى في الدولة المصرية».

وانطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، تحت شعار «ابدع.. انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.