أشاد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، بفعاليات اليوم الأول من الدورة السادسة من المؤتمر الوطني للشباب، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجامعة القاهرة، قائلًا إنها كانت انطلاقة قوية.

وأضاف «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المشروع الذي قدمته إحدى المشاركات خلال فعاليات المؤتمر بشأن بناء هوية بصرية لكل محافظة، سيساهم في تغيير الصورة المُروجة عن مصر بأنها مجرد صحراء ورمال وجمال.

وتابع أن الدورة الحالية من المؤتمر الوطني شهدت تطبيقًا أوسع للتكنولوجيا، مشيدًا بفريق العمل الذي يتكون من مجموعة من الشباب المصري الطموح، لتنظيمهم هذا الحدث بشكل جيد، ما يعطي انطباعًا حضاريًا ومعاصرًا عن مصر.

وأشار إلى أهمية التطرق إلى ملفات التمثيل الاقتصادي والتحول إلى مجال ريادة الأعمال، معقبًا بأنه لابد من خلق الاهتمام لدى الشباب بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من انتظار الوظائف الحكومية.

وشهدت جامعة القاهرة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، تحت شعار «ابدع..انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.