رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتفقد أعمال كوبري نفيشة بالإسماعيلية

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تفقد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عماد سعفان المشرف على تنفيذ المشروعات، مشروع إنشاء كوبري نفيشة الجديد أعلى مزلقان السكك الحديدية بمدخل الإسماعيلية الغربي، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للسكك الحديدية، والذي يبلغ طوله 640 مترا وبعرض 11.5 متر.

ويهدف تنفيذ هذا المشروع إلى تسهيل حركة عبور السيارات وجميع أنواع المركبات لمزلقان سكة حديد نفيشة والقضاء تماما على الاختناقات المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث.

وخلال الزيارة، أكد رئيس الهيئة الهندسية على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع لسرعة إنجازه وفقا للبرنامج الزمني والتوقيتات المحددة، مشيرا إلى أنه مقرر أن يتم افتتاحه ودخوله الخدمة الفعلية خلال الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد القادمة.

ومن جهته، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود رجال القوات المسلحة وإسهاماتهم الحقيقية والملموسة في دفع عجلة التنمية الشاملة بمختلف المحاور التنموية.