الأهلي يفقد عاشور أمام الترجي

يفقد الأهلي جهود قائده حسام عاشور، في مباراة الفريق القادمة أمام الترجي التونسي في الجولة الخامسة، لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة في 17 أغسطس المقبل، بسبب الإيقاف.

وتلقى عاشور البطاقة الصفراء في لقاء الفريق اليوم السبت، أمام تاونشيب البتسواني، ضمن مباريات الجولة الرابعة ، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة بسبب الإنذار الثاني.

وتعتبر البطاقة التي حصل عليها عاشور في لقاء اليوم، هي الثانية على التوالي بعد مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المتصدر الترجي التونسي برصيد 10 نقاط قبل مباراة اليوم.