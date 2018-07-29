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الفاتيكان يقبل استقالة أسقف أمريكي متهم بالتعدي الجنسي على قاصرين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
روما - د ب أ
نشر فى : السبت 28 يوليو 2018 - 6:06 م | آخر تحديث : السبت 28 يوليو 2018 - 6:06 م

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس قَبِلَ استقالة الأسقف الأمريكي الكاردينال ثيودور ماكاريك المتهم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين.

وحسب بيان الفاتيكان، فإنه لن يجري السماح لماكاريك، رئيس أساقفة واشنطن، من الآن بتقلد أي مناصب عامة أخرى.

وكان ماكاريك قد أعلن أمس الجمعة أنه تقدم بطلب للاستقالة، وذكر الفاتيكان أن ماكاريك سيتعين عليه البقاء في مكان ما يحيا فيه " حياة الصلاة والتوبة"، حتى يتم إجلاء الاتهامات الموجهة ضده أمام محكمة كنسية.

وحسب وسائل إعلام، فإن ماكاريك يواجه تهما من بينها التعدي جنسيا خلال فترة عمله كرجل دين في العقود الأخيرة على قاصرين ومرشحين للعمل كقساوسة في الولايات المتحدة.


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