بدء جلسة «استراتيجية بناء الإنسان المصري» بحضور «السيسي»

بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة «استراتيجية بناء الإنسان المصري»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت صباح السبت، المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، تحت شعار «ابدع..انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.