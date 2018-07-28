أعلن نادي بيراميدز عن أنضمام أحمد أيمن منصور مدافع المصري إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم التوقيع قبل قليل مع مدافع النادي المصري البورسعيدي أحمد أيمن منصور ( 24 سنة ) لينضم رسميًا للفريق".

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز أبرم 20 صفقة خلال الانتقالات الصيفية الحالية حيث ضم كلًا من : محمد حمدي ، محمد فاروق ، محمد مجدي "أفشة"، محمد فتحي، عبد الله بكري ، رجب بكار ، ناصر منسي ، أحمد توفيق، علي جبر، عمر جابر ، المهدي سليمان ، أحمد الشناوي ، مصطفى فتحي بالإضافة إلى الرباعي البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو"، لوكاس ريباما ، كارلوس إدواردو ورودريجينيو، والمدافع السوري عمر ميداني والمهاجم الفلسطيني داني شاهين.