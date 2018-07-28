حكام مباراة المصرى ونهضان بركان يؤدون مران خفيف

أدى طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة المصرى ونهضة بركان المغربى بقيادة الدولى التونسى صادوق سالمي حكم الساحة ومساعديه الليبى عطية أمسعد والتونسى أيمن اسماعيل والحكم الرابع التونسى سليم بلخواص مران بدنى خفيف على استاد المباراة حيث كان فى استقبالهم عاطف جابر مدير الاستاد والذي قام باصطحابهم لمشاهدة غرفة خلع الملابس الخاصة بهم حيث أبدوا رضاهم التام عنها وعن كافة مرافق الاستاد .

ووصل طاقم التحكيم الى القاهرة مساء الخميس على الخطوط الجوية التونسية، حيث كان في انتظارهم مسئولي ادارة الشئون الادارية والسكرتارية بالنادى المصرى واصطحبوهم الى بورسعيد حيث تم الحجز لهم بأحد الفنادق الكبرى على شاطئ البحر المتوسط .

وكان السالمي ومعاونيه قد تفقدوا الاستاد خلال جولة مرورهم للاطمئنان على كافة التوتيبات والجوانب المحيطة بإقامة المبارة وابدوا رضاءهم التام على كافة مرافق الاستاد