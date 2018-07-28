وزير التعليم: تطبيق «الكتاب المفتوح» في نظام الامتحانات الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الحالي للثانوية العامة يقيس قدرات الطلاب بطريقة خاطئة من خلال اختبار قدراتهم على الحفظ والتلقين لا القدرات والمهارات الحقيقة، لذلك كان لابد من تغيير هذا الوضع للنهوض بمستوى الطلاب والأجيال المقبلة.

وأضاف وزير التعليم، خلال جلسة «استراتيجية تطوير التعليم»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس، مساء السبت، أن المنظومة الجديدة التي أقرتها الوزارة، تتضمن نظام امتحانات مختلف، مشيرًا إلى تطبيق طريقة «الكتاب المفتوح» في نظام الامتحانات الجديد.

وأوضح: «الامتحانات ستشمل أسئلة مختلفة، وسيعتمد الأمر على مدى استيعاب الطالب للمنهج، لا لحفظه المعلومات»، متابعًا: «سيتم إجراء اختبار ربع سنوي، وسيُحسب متوسط الدرجات على نصف هذه الامتحانات».

وانطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، تحت شعار «ابدع.. انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.