تبدأ، غدا الأحد، أولى الدورات التدريبية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المخصصة للإعلاميين الفلسطينيين، ويشارك فيها 12 إعلاميا فلسطينيا، وتستمر لمدة 10 أيام، ويحاضر فيها مجموعة من خبراء الإعلام.

ومن المقرر أن يبدأ موسم تدريب الأفارقة بنهاية أغسطس المقبل والذي يشمل 8 دورات يشارك فيها 250 إعلاميا من القارة السمراء.

ومن جانبه، قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومقرر لجنة التدريب، إن المجلس يبدأ أولى الدورات التدريبية المشتركة مع أكاديمية ناصر الأسبوع المقبل، ويشارك فيها 50 من مديري تحرير الصحف والمجلات المصرية ورؤساء تحرير برامج التوك شو.

وأوضح «الصالحي»، في تصريحات صحفية، أن هذه تعد أولى الدورات المشتركة مع الأكاديمية، ومن المتوقع أن يشهد الموسم 6 دورات على مستويات مختلفة في الاستراتيجية والإعلام وإدارة الأزمات وصناعة القرار.