أحلام تلتقي «دموع» في مهرجان «جرش»

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلا غنائيا في مهرجان جرش مساء أمس الجمعة على المسرح الجنوبي، بعد غياب 17 عاما، حيث كان حفلها الأخير بالمهرجان عام 2001 وسبقه آخر عام 1996.

قدمت أحلام على المسرح عددا من أغانيها القديمة والجديدة، لكنها اختارت أن تستهل الحفل بالأغنية الأردنية للمطرب عمر العبدالات "هاشمي.. هاشمي" والتي تفاعل معها الجمهور.

والتقت أحلام في "جرش" بالعراقية دموع تحسين، المتوجة بلقب الموسم الرابع من برنامج "ذا فويس"، وكانت ضمن فريقها.

وغرّدت أحلام على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" قائلة: "شكراً مهرجان جرش على هذا الحفل العظيم شكراً مدير مهرجان جرش السيد محمد بوسماقه على حسن الاستقبال والترتيبات الكبيره التي تحس فعلاً كانك في مهرجان عالمي".

وتابعت:" شكراً للمنظمين الذين كانوا كالخليه الرائعه في الحفل شكراً للحضور شكراً للصوت الإضاءة المسرح الكاميرا مان شكراً للامن العام".

واختتم الحفل بتكريم الفنانة أحلام بدرع جرش من قبل مدير المهرجان.