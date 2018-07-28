بعثة الأهلي تعود للقاهرة فجر الاثنين

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسوانا في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الأحد، في طريق عودتها للقاهرة بعد الفوز على تاونشيب بهدف نظيف.

ويعود الأهلي عبر رحلة طيران من جابورون إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ثم تمكث البعثة لمدة ساعة ترانزيت، على أن تستأنف رحلتها مجددًا للعودة إلى القاهرة في تمام الواحدة والنصف فجر الاثنين القادم.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره تاونشيب بطل بتسوانا بهدف دون رد، أحرزه المالي ساليف كوليبالي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة بالمجموعة الأولي بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط؛ محتلا المركز الثاني في المجموعة خلف الترجي الرياضي التونسي المتصدر صاحب الـ10 نقاط، والذي ضمن تأهله إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على كمبالا ستي بهدف عصر اليوم.

وجاء كمبالا ستي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن تاونشيب صاحب المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.