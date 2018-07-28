السيسي لـ«المصريين»: لن ننجح في التغيير إلا بكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإصلاح مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الحكومة والمجتمع معًا، متابعًا: «إن لم يكن ثقة من الشعب في قدرات القائمين بالإصلاح، سيكون هناك مشكلة كبيرة».

ووجه «السيسي»، خلال جلسة «استراتيجية تطوير التعليم»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس، مساء السبت، رسالة للشعب المصري، بقوله «لن ننجح في التغيير إلى بكم».

وأشار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لإنجاح النظام التعليمي الجديد، لكنه لن ينجح إلا بدعم الأسر، متابعًا: «نسعى في تعليم حقيقي ينقل بلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة، لكن لابد من توفير الثقة بين المجتمع ومسؤولي التعليم لنجاح التغيير».

وانطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، تحت شعار «ابدع..انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.