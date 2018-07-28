180 سائحا إسبانيا يبدأون جولتهم بزيارة المعالم الأثرية بأسوان

بدأ 180 سائحا إسبانيا اليوم السبت، جولة السياحية لمحافظة أسوان بزيارة عدد من المواقع الأثرية، حيث تضمن زيارة معبد فيلة وقرية غرب سهيل النوبية.

وتستمر الجولة 4 أيام بمحافظة أسوان، وستتوجة لزيارة معبد أبو سمبل، ويختتم الفوج جولة لمحافظة أسوان بزيارة معبد كوم أمبو وإدفو، أثناء توجة الباخرة إلى محافظة الأقصر لاستكمال جولة السياحية لمعالم مصر.

وكانت محافظة أسوان،قد استقبلت أمس وسط أجواء احتفالية على أنغام الفلكلور، أول رحلة طيران سياحية «شارتر» قادمة مباشرة من مطار مدريد بإسبانيا إلى مطار أسوان الدولي، بعد مرور 9 سنوات، وتضم الرحلة 180 سائحا إسبانيا، وذلك ضمن رحلات الشارتر المنتظمة أسبوعيا بين أسوان ومدريد من الآن وحتى 28 نوفمبر القادم.

وقد كان في استقبالهم اللواء ممدوح أمين مساعد محافظ أسوان، بجانب مسئولي المحافظة وغرفة شركات السياحة بأسوان، علاوة على مسئولي الشركة المنظمة.

وقد أعطى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، توجيهاته للمختصين بالاستعداد الجيد لبداية بشائر الموسم السياحي، سواء على مستوى النظافة العامة والتجميل للمدينة مع تجهيز المراسي السياحية وتهيئة مداخل ومخارج المعالم السياحية المدرجة في البرنامج السياحي للفوج الإسباني، لافتًا إلى أن أسوان ترحب دائما باستقبال كافة الوفود السياحية من دول العالم المختلفة.