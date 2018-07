الكباتن الكبار ( وليد سليمان ، حسام عاشور، عمرو السولية ، محمد الشناوي ، مروان محسن ، سعد سمير ، مؤمن زكريا ، محمد هاني) مبروك يا رجالة علي الفوز ودايماً مشرفينا في كل مكان وشكراً علي الهديه الغاليه دي ودايماً ابطال و أفريقيا يا أهلي 😉❤ @amr_elsolia14 @walidsolimanofficial @saadssamirr20 @m.elshenawy1 @mohany30 @marwan_mohsen9 @momenzakarya88

A post shared by Ramy Gamal (@ramygamalmusic) on Jul 28, 2018 at 12:12pm PDT