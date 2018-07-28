نشر الفنان رامي جمال، مقطع فيديو للاعبي النادي الأهلي، وهم يهنئونه بعيد ميلاده، وألبومه الجديد "ليالينا"، وذلك عبر موقع "انستجرام".

ووجه رامي رسالة شكرا لكباتن الأهلي وليد سلمان، حسام عاشور، عمرو السولية، محمد الشناوي، مروان محسن، سعد سمير، مؤمن زكريا، ومحمد هاني: "مبروك يا رجالة علي الفوز.. ودايمًا مشرفينا في كل مكان وشكراً علي الهدية الغالية دي.. ودايماً أبطال وأفريقيا يا أهلي".

يذكر أن رامي جمال طرح ألبومه الجديد "ليالينا"، وضم 17 أغنية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ونادر حمدي، محمد يحيي، وتميم.