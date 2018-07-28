معلمة من شباب «البرنامج الرئاسي»: نريد تعليم الطفل كيف يتعلم وينتقد ويُخطئ

قالت هبة سعد المعلمة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة: "أنا كأم ومعلمة عانيت من النظام التعليمي الحالي، حيث إن الطفل يعاني منذ مرحلة رياض الأطفال وليس هناك رؤية واضحة، ولا يوجد كتاب أو منهج، وكل شيئ يعتمد على الاجتهاد من المعلم فقط، ولو معلم شاطر بيطلع طفل عنده إمكانيات".

وأضافت سعد خلال جلسة «استراتيجية تطوير التعليم»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الدوري السادس، مساء السبت، أنه في الابتدائي نزرع في الطفل المعرفة ونقتل فيه التفكير.. ونحن نريد تعليم الطفل كيف يتعلم وكيف ينتقد وأن يخطئ لكي يتعلم من هذا الخطأ"، مضيفة أن المعلم في المرحلة الابتدائية يعتمد على الاجتهاد أيضا، ولا يوجد أنشطة ولا يوجد حوار مع الأطفال، أولياء الأمور قلقون فقط على الدرجات ويصبون ذلك على أبنائهم.

وطلبت هبة سعد أن يكون هناك قنوات اتصال واضحة بين أولياء الأمور والمدرسة والوزارة وبين المعلمين والوزارة، مؤكدة أننا جميعا لسنا ضد التغيير.. نحن نريد هذا التغيير.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الإعدادية يجب أن يدرس الطالب الاقتصاد ويقوم بعمل مشروع في هذا الجانب، وأن يتعامل في البرامج الدراسية من خلال تعامله مع مواد فعلية وليس الاعتماد على الجانب النظري، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقرى والمناطق النائية، وتدريبات للمعلمين على أعلى مستوى سواء محلي أو عالمي.

وانطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، تحت شعار «ابدع.. انطلق»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم وبناء الإنسان المصري.