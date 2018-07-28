قضايا التحرش الجنسي تطارد الولايات المتحدة

اتهمت سيدات يعملن في شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، رئيس مجلس إدارة الشبكة، ليسلي مونفس، بوقائع تحرش جنسي وقعت على مدى عقود، لكن أحدثها تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وفق ما أعلنت عنه الضحايا.

ونشرت مجلة "ذي نيويوركر"، أمس الجمعة، شهادات 6 سيدات قالت 4 منهن، أن الممثل السابق لامسهن وحاول تقبيلهن بالقوة.

وأكدت عدد من الضحايا أنهن واجهن تهديدات من مونفس بعدما رفضن عروضه وأنهن عوقبن مهنيا.

واعترف ليسلي مونفس، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، في بيان سلم إلى وكالة "فرانس برس"، بأنه عرض "منذ عقود" على نساء إقامة علاقات وهو أمر "يشعر بأسف كبير حياله"، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي تحرش جنسي.

وأضاف "كنت أدرك دائما أن (لا تعني لا) وتمسكت بهذا المبدأ"، مشددا على أنه لم يستخدم يوما موقعه ليتسبب بأذى للمسيرة المهنية لأي شخص أو لعرقلتها.