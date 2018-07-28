قال مصدر مسئول في وزارة التموين إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، انتهت من صرف مقررات سلع شهر يوليو الحالي، غدا الأحد، من خلال شركتي الجملة العامة والمصرية، مشيرا إلى أن كافة المواطنين الذين لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم أمام فرصة خلال اليومين المقبلين للحصول عليها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن البقالات والمنافذ التموينية المنوط بها صرف سلع البطاقات التموينية، مستمرة فى طرح عدد كبير من السلع أمام المواطنين حتى نهاية الشهر، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من المواطنين حصلوا على كامل حصتهم التموينية لهذا الشهر ويجرى استكمال حصة العدد المتبقي، حيث إن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من ضخ سلع البطاقات التموينية بأنواعها المختلفة قبل نهاية كل شهر بعدة أيام حتى يتسنى للمواطنين الاختيار من بينها وفقا لاحتياج الأسرة.

وأكد المصدر، أن كل ما أثير عن إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية لا أساس له من الصحة، حيث لم يصدر أي قرارات بوقف صرف أي سلعة على البطاقات التموينية، موضحا أن تلك الأنباء تدخل تحت مسمى «شائعات» تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من كثرة الشائعات خلال الفترة الماضية، حيث أنها تستهدف كافة الوزارات، مؤكدا أن الوزارة تضخ 21 سلعة متنوعة يختار من بينها المواطن كما يشاء وفقا لعدد الأفراد المقيدين على بطاقته التموينية بواقع 50 جنيه للفرد الواحد، على أن تنخفض إلى 25 جنيه بداية من الفرد الخامس على بطاقة دعم.