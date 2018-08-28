جلسة بين جروس ورئيس الزمالك بعد الخسارة أمام النجوم

استبعد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فكرة رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الدوري أمام النجوم.

الزمالك خسر أمس الأثنين أمام النجوم، بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري، وهو الأمر الذي تسبب في غضب كبير من جانب مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور جلسه مع جروس للحديث حول بعض الأمور الخاصة بأداء الفريق واستبعاد اللاعبين.

وكان مرتضى منصور قد أبدى تعجبه من استبعاد أيمن حفني ومصطفى فتحي وأحمد مدبولي وعبدالله جمعة، مشيرً إلى أنه سيعقد الجلسة للتعرف على أسباب استبعادهم.

وقاد جروس الزمالك في 4 مباريات في الدوري حقق الفوز في مباراتين أمام الاتحاد السكندري والمقاصة، وتعادل أمام بتروجت، قبل أن يخسر أمام النجوم أمس.