مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع المليشيا الحوثية غربي تعز

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قصفت مدفعية الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية غربي مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني في قوله إن مدفعية الجيش قصفت بكثافة مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة مدارات غربي مدينة تعز؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا ، علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية.

وأضاف المصدر أنه خلال القصف اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمليشيا الحوثية في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي محافظة تعز.

يذكر أن المواجهات تركزت في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي وقرية ماتع، امتدت إلى التبة السوداء ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر بشرية في صفوفها.