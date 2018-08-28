«التعليم» تنشئ مدرستين يابانية وأخرى تجريبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال اللواء يسري عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إن الهيئة تستهدف بناء مدرسة يابانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمنطقة «R2»، كما تستهدف بناء مدرستين يابنية وتجريبية بالمنطقة «R23».

وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«الشروق»، أن هذه المدارس من المقرر أن يبدأ تشغيلها في العام الدراسي المقبل 2019-2020، وذلك عقب الانتهاء من البناء والتشييد والتجهيزات اللازمة لكل مدرسة.

وأوضح «عبدالله»، أن تكلفة بناء المدارس اليابانية بالعاصمة الإدارية الجديدة تفوق المليون جنيه منذ بداية بناءها وحتى تشغيلها، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم انتهت من تجهيز 34 مدرسة يابابنية جاهزة للتشغيل خلال العام الدراسي المقبل 2018-2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد انتهت من تجهيز وفرش الـ 45 مدرسة اليابانية، التي تدخل الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، وأصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب بصفوف رياض الأطفال والأول الابتدائي فقط، حيث تم فرش المدارس بالتعاون مع الجهات المسئولة عن المدارس اليابانية، وبالطريقة التي تساعد علي تطبيق الأنشطة في الفصول، والتي تعتبر أساس التعليم الياباني.

وتعد الـ«45 مدرسة» مرحلة أولى من إجمالي 100 مدرسة سيتم إنشاؤها، ومن المنتظر دخول 55 مدرسة أخرى الخدمة كمرحلة ثانية في عام 2019.