كارتيرون : الأهلي يعاني من مشاكل دفاعية وتم حل الهجومية

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق يعاني من مشاكل في خط الدفاع والتي ظهرت خلال المباراة اليوم أمام كامبالا سيتي الأوغندي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأستقبل دفاع الأهلي ثلاثة أهداف خلال مواجهة كامبالا، فيما أحرز أربع أهداف ليتقدم إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

وأشار كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه تم حل مشكلة الهجوم، بتسجيل أربع أهداف خلال المباراة، بالإضافة إلى إستغلال جميع الفرص والتي كان يتم هدرها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدرب الأهلي أنه واجه فريق ليس لديه ما يخسره، مشيرًا إلى أن المباراة كانت مفتوحة بين الفريقين، وأن الفوز التي تم تحقيقه اليوم هو الأهم منذ توليه مهمة تدريب المارد الأحمر.

وعن أداء مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أتم كارتيرون تصريحاته:" اللاعب في تحسن دائم، ويخطو نحو استعادة مستواه، وهنا يبرز دور المدير الفني للفريق".

وكان الأهلي قد حقق فوز صعب على كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 3/4 (تابع التفاصيل)