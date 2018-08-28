افتتاح مشروع صيني لـ«الفايبر جلاس» بالسويس

افتتح محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، الثلاثاء، خطوط جديدة بشركة «جوشي مصر» لإنتاج الفايبر جلاس بمنطقة العين السخنة.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مسئولي شركة «جوشي مصر» عن مراحل الإنشاء والإنتاج والمشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، بإجمالي إستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية بعد أفتتاح المراحل الجديدة تصل إلى 200 ألف طن سنويا من الفايبر جلاس.

ومن جانبه، قال محافظ السويس، إن للصين منطقة صناعية بالسخنة زاخرة بمنتجات الوقود الحيوي ومشروعات الطاقة، وتدوير المخلفات، والقطارات فائقة السرعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة.

وأشار المحافظ، إلى أن افتتاح هذا الصرح هو ثمرة لهذا التعاون بين البلدين والتعاون التجاري الاقتصادي بينهما، معربًا عن أمله في زيادة معدلات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بمزيد من التعاون مع الجانب الصيني.

وقام محافظ السويس، والقنصل العام لجمهورية الصين بالإسكندرية، وقيادات الهيئة الاقتصادية وهيئة الاستثمار، والقيادات التنفيذية والمستثمرين، بجولة تفقدية للمشروعات وخطوط الإنتاج الجديدة بالشركة.

حضر الافتتاح اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقنصل العام لجمهورية الصين بالإسكندرية، ومحسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، وخان بين، الملحق التجاري بالسفارة الصينية، ورئيس شركة جوشى الصينية.

كما حضر كلا من مديري الاستثمار والقوى العاملة، والمكتب الفني، وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، وعدد من القيادات وأصحاب الشركات ورجال الأعمال، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية بالسويس.