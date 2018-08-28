«ماي» تتعرض للسخرية بسبب حركاتها الراقصة خلال زيارتها لمدرسة في جنوب أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، للسخرية بسبب طريقة رقصها مع طلاب مدارس أثناء زيارتها لمدرسة ابتدائية بجنوب أفريقيا.

ودفعت الحركات الراقصة لـ«مـاي»، مستخدمي التواصل الاجتماعي للاقتراح بأن تحاول التعلم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المشهور بحركاته الراقصة غير التقليدية.

وقارن أحد مستخدمي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ماي «بالإنسان الآلي».

وكتب آخر «شخص ما أعتقد أنها سوف تكون فكرة جيدة أن ترقص ماي على الملأ خلال رحلتها لجنوب أفريقيا».

وأضاف «الأخبار المهمة أن مهاراتها في الرقص توازي مهاراتها في التفاوض» في إشارة إلى المفاوضات المستمرة والصعبة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، تبنى بعض المستخدمين موقف أقل حدة، وقالوا إنهم يشعرون بالأسف تجاه السياسيين الذين يضطرون لإثبات تواضعهم من خلال الرقص على الملأ.

وكتب مستخدم «بصفتي شخص لا يستطيع الرقص، أقف متضامنا مع تيريزا ماي».