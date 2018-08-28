أصدرت اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى برئاسة الدكتور حسن إسماعيل فارس، تعليمات بحظر تصوير فعاليات التدريب التي يتلقاها المعلمون على النظام الجديد (Education 2.0).

وجاء في التعليمات التي عممها مكتب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم على المديريات أن من سيخالف هذا الحظر سيعرض نفسه للمساءلة، وسيكون تحت مسؤولية مدير المديرية.

وصدرت هذه التعليمات بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي سجلها المعلمون خلال تلقيهم التدريبات، وانتشرت بين صفحات المعلمين وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن تستمر تدريبات معلمي الصفوف الأولى على النظام التعليمي الجديد نهاية أغسطس الجاري، وسيبدأ في أول سبتمبر المقبل تدريب معلمي المرحلة الثانوية على نظام التعلم بـ«التابلت».