إصابة مدافع الإسماعيلي بقطع في وتر أكيلس

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تعرض سليم عبد الخالق مدافع نادي الإسماعيلي لقطع في وتر أكيلس، خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، ضمن إستعدادات الدراويش لمواجهة نجوم إف سي الجمعة المقبلة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وغادر عبد الخالق المران بعد أن تم اجراء الإسعافات الأولية، حيث من المنتظر أن يخضع اللاعب للأشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وتتراوح المدة التقديرية للغياب من إصابة القطع في وتر أكيلس من 6 إلي 12 أسبوع.

ولم يشارك سليم في أي من مباريات الإسماعيلي هذا الموسم تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للدراويش.

وكان عبد الخالق انصم إلي الدراويش قادما من بيراميدز مطلع الموسم الجديد 2018- 2019 لمدة 5 مواسم.