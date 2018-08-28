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الهند وفيتنام تتفقان على تعزيز التعاون في عدة مجالات

هانوي أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 10:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 10:39 ص

أجرت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج اليوم الثلاثاء محادثات مع نظيرها الفيتنامي فام بينه مينه ناقشا خلالها الإجراءات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والبحري والدفاعي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "دي دي نيوز" الهندية - إنه "من أجل تعميق شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، أجرت وزيرة الخارجية ونظيرها الفيتنامي محادثات لمناقشة التعاون التجاري والاستثماري والبحري والدفاعي".

وتعد فيتنام المحطة الأولى في جولة وزيرة الخارجية الهندية التي تستغرق 4 أيام، وتشمل أيضا كمبوديا.


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