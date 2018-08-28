دبي تفتتح متحفا لـ«الغموض» الشهر المقبل

تشهد مدينة دبي الإماراتية الشهر المقبل، افتتاح متحف للمعروضات الغامضة والخدع البصرية.

وقالت فارفارا سفيشيفا، مديرة متحف الغموض في دبي: إنه «يجري تنفيذ المتحف بالمنطقة السياحية على ضفاف "خور دبي"، ويحتضن 80 قطعة من المعروضات متنوعة الأشكال والأحجام، تخدع الحواس والأبصار».

وذكرت للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن قائمة المعروضات تضم "نفق الدوّامة"، وهو عبارة عن اسطوانة دوّارة تخدع مَن يمر عبرها، مثيرةً الوهم بأن الأرضية غير ثابتة، كما تضم غرفة تحدّي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجماً بحسب موقعهم ضمن الغرفة.