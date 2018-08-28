التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه «نجران»

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن باتجاه «نجران»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.