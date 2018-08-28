التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه «نجران»

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي من اليمن باتجاه «نجران»، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.