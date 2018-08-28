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كاميرات مراقبة توثق أول حالة سرقة سيارة على يد امرأة بالسعودية


نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 4:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 4:43 م

التقطت كاميرات المراقبة حادثة هي الأولى من نوعها داخل المملكة العربية السعودية، حيث أقدمت سيدة على سرقة سيارة من أمام أحد المحلات التجارية في مدينة الدمام.

وأظهر مقطع الفيديو -الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي- خروج سيدة من سيارة بيضاء اللون تقف بجوار موقف للسيارات، وقبلها جاء شخص بسيارة أخرى وأوقفها، ويبدو أنه تركها قيد التشغيل قبل دخوله للمركز التجاري.

وتعد الحادثة هي الأولى التي يتم توثيقها بالفيديو من قبل سيدة، وتكون أول امرأة تسرق سيارة في السعودية بعد بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في يونيو الماضي.

 


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