ترامب يأمر بتنكيس الأعلام مجددا تكريما للسيناتور ماكين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة السيناتور الجمهوري جون ماكين، وذلك عقب انتقادات وجهتها جماعتان لقدامى المحاربين إلى البيت الأبيض بسبب رفع العلم بشكل كامل بعد يوم واحد من الوفاة.



ورفرف علم البيت الأبيض، الذي نكُس عقب وفاة ماكين في وقت متأخر من يوم السبت، عاليا بالكامل صباح اليوم الاثنين، لكنه نكُس مجددا بعد الانتقادات التي تعرض لها ترامب.



وقال ترامب: "رغم خلافاتنا حول السياسة والمسائل السياسية، فإنني أحترم خدمة السيناتور جون ماكين لبلدنا، وتكريما له، وقعت إعلانا لتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".



وانتقدت منظمتان لقدامى المحاربين الأمريكيين صمت الرئيس الأمريكي إزاء وفاة السيناتور ماكين وذلك بعد أن تم رفع العلم الأمريكي على البيت الأبيض عاليا بالكامل أمس عقب تنكسيه لفترة وجيزة.



وكان ماكين قد أعلن في يوليو 2017 أنه يعاني من ورم سرطاني خطير في المخ. وأكدت أسرته قبل أيام أنه توقف عن تلقي علاج سرطان المخ بعد 13 شهرا من الكشف عن إصابته بالمرض.



وكان الطيار المتقاعد من سلاح البحرية الأمريكي، الذي تم إسقاط طائرته فوق فيتنام الشمالية في عام 1967 واحتجز كأسير حرب لأكثر من خمس سنوات، قد دخل الكونجرس في عام 1983 عن ولاية أريزونا وخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 1987.



يشار إلى ماكين كان مرشح الحزب الجمهوري المحافظ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في سنة 2008، والتي فاز بها مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما.