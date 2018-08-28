«تويوتا» تستثمر 500 مليون دولار في «أوبر» لتصنيع سيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة «تويوتا موتور» اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستستثمر 500 مليون دولار في شركة «أوبر»، حيث وافقت الشركتان على توسيع التعاون في مجال السيارات ذاتية القيادة.



وبموجب الاتفاق، ستقوم تويوتا وأوبر بدمج تقنيتي القيادة الذاتية في الشركتين في سيارات من تويوتا مصنعة لهذا الغرض والبدء بتجريب البرنامج في خدمة نقل الركاب التي توفرها الشركة الأمريكية في عام 2021.



وأعلنت الشركتان أن المركبات يمكن تمليكها وتشغيلها من قبل شركات أخرى.



ويأتي استثمار تويوتا بعد أن استحوذت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على حصة قدرها 15% في أوبر مقابل 7.7 مليار دولار في يناير، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة الأمريكية.