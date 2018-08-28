الثلاثاء 28 أغسطس 2018 7:45 ص القاهرة القاهرة 26.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

«تويوتا» تستثمر 500 مليون دولار في «أوبر» لتصنيع سيارات ذاتية القيادة

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 7:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أغسطس 2018 - 7:40 ص
أعلنت شركة «تويوتا موتور» اليابانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، أنها ستستثمر 500 مليون دولار في شركة «أوبر»، حيث وافقت الشركتان على توسيع التعاون في مجال السيارات ذاتية القيادة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم تويوتا وأوبر بدمج تقنيتي القيادة الذاتية في الشركتين في سيارات من تويوتا مصنعة لهذا الغرض والبدء بتجريب البرنامج في خدمة نقل الركاب التي توفرها الشركة الأمريكية في عام 2021.

وأعلنت الشركتان أن المركبات يمكن تمليكها وتشغيلها من قبل شركات أخرى. 

ويأتي استثمار تويوتا بعد أن استحوذت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على حصة قدرها 15% في أوبر مقابل 7.7 مليار دولار في يناير، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة الأمريكية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك