23 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان «الجونة»

• منها «شوكة وسكينة» و«ماتعلاش عن الحاجب» من مصر

يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثانية لمهرجان الجونة التي تقام في الفترة من 20 و28 سبتمبر المقبل، 23 فيلما.

يمثل مصر فيها "شوكة وسكينة" إخراج آدم عبد الغفار، و"ماتعلاش عن الحاجب" إخراج تامر عشري، ومن سوريا "الحبل السري" إخراج الليث حجو، ومن الهند "حذاء صديقي العزيز" إخراج اجيتبال سين، ومن الفلبين "حكم" إخراج ريموند رييا، ومن روسيا "ربيع" إخراج ناتاليا كونشلوفسكي، ومن العراق "عبد الله وليلى" إخراج عشتار الخرسان، ومن روسيا "كالندر" إخراج إيجور بوبلوخين، ومن أستراليا "كل هذه المخلوقات" إخراج تشارليز وليامز.

ومن إيطاليا "ليلة سيزر" إخراج سيرجيو سكافييو، ومن أمريكا "المخاض" إخراج سيسيليا البرتيني، ومن البرازيل "نظرية الكوكب الغريبة" إخراج ماركو أنطونيو بيريرا، ومن تونس "الهدية" إخراج لطيفة دوغري، ومن فرنسا "جواكسوما" إخراج نارا نورماندي، ومن المملكة المتحدة "ابن الأخ" إخراج ويلهام كوهين، ومن لبنان "ابن الراقصة" إخراج جورج هزيم، ومن سويسرا "أخبار منوعة" إخراج ليون يرسان، ومن بلجيكا "أغنيتنا للحرب" إخراج خوانيتا أونزاجا، ومن سويسرا "إقامة شاملة" إخراج كورينا شفا، ومن أمريكا "أهلا أحتاج لأن أكون محبوبا" إخراج مارني آلين، ومن سويسرا "أوتوماتيكي" إخراج كريستوف صابر، و"إيفا" إخراج زيني الوشي، من تونس "بطيخ الشيخ" إخراج كوثر بن هنية.