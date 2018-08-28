اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، شركة جوجل بتحويل نتائج البحث الخاصة به، بهدف تجنب إظهار النتائج الإيجابية عنه وإظهار النتائج السلبية بدلاً من ذلك.

وقال «ترامب» في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تقوم جوجل وآخرون بحجب الأصوات المحافظة وإخفاء المعلومات والأخبار الجيدة .. إنهم يسيطرون على ما نستطيع وما لا نستطيع رؤيته. هذا موقف خطير للغاية - وستتم معالجته!"

ومن جانبها علقت شركة جوجل، في نفس ذات اليوم، على اتهام «ترامب، قائلة: إن «محرك البحث الإلكتروني الخاص بها «غير متحيز».

وأكدت الشركة، «أننا لا نستخدم عملية البحث لوضع أجندة سياسية ولا ندفع نتائجنا لتميل وتتحيز لأي أيديولوجية سياسية».

وأضافت: «نعمل باستمرار على تحسين محرك جوجل للبحث، ونحن لا نقوم مطلقًا بتصنيف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية».

وجاءت تغريدات اليوم الثلاثاء، بعد منشور السبت الماضي على موقع «بي جيه ميديا»، يزعم فيه أن 96 في المائة من نتائج البحث عن كلمة «ترامب» على محرك بحث أخبار «جوجل» كانت نتائجها ذات اتجاه يميل لليسار.